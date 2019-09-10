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Виторган оголился после новостей о свадьбе Собчак

Виторган оголился после новостей о свадьбе Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Актер отметил личный праздник необычно

У Максима Виторгана 10 сентября день рождения. В свои теперь уже 47 лет он порадовал фанатов новым снимком, на котором показан голышом. Похоже, и в то время, когда бывшая жена Ксения Собчак готовится к новой свадьбе, актер не теряет чувства юмора.

"С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году, и этим надо пользоваться", – поделился он мыслями под фото. В кадре актер, поглядывая в камеру сбоку, ест эскимо, вылизывая шоколад.

Также Максим предложил поздравить его "переводом любой суммы в благотворительный фонд". Да и сам так поступил "с утра пораньше, и сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее".

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Подписчики дружно поздравили кумира, отметив его качества: "Пусть удача никогда не оставляет Вас! Будьте здоровы!!!", "Вот это... поступки на д.р."., "Классный мужчина!!!", "Вы достойны только счастья! Пусть оно ежедневно Вас окутывает! С днем рождения!".

Не осталась в стороне и бывшая жена. Она выложила в Instagram снимок их наследника и от его имени – нежные слова в адрес именинника. "Свети всегда,и обогревай всех своих близких и любимых людей ,как только ты и умеешь!!!! С днем рождения,наш самый лучший в мире папа", – пожелала она.

Развод звезды "Дома-2" Ксении Собчак и артиста Максима Виторгана все еще обсуждают. Бывшие супруги, по словам самой эпатажной журналистки, ради общего сына сохранили хорошие отношения.

При этом оба уже не одиноки. Ксения Собчак собирается замуж за режиссера Константина Богомолова, и об их свадьбе, которая состоится 13 сентября, уже известно почти все – торжество будет пышным и недешевым. Кроме того, молодые даже подготовили список подарков, которые ожидают от гостей.

Экс-супруг телеведущей после их разрыва закрутил роман с молодой коллегой по сцене Нино Нинидзе. Они уже не скрывают своих отношений, появляясь на публике вместе и даже, видимоЮ, живут в одном доме.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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