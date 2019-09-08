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Виторган снял на видео любовницу с секс-игрушкой

Виторган снял на видео любовницу с секс-игрушкой
Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Бывший муж Ксении Собчак показал провокационные кадры

На отдыхе пара посетила весьма необычное заведение.

Максим Виторган уехал в Норвегию вместе с актрисой Нино Нинидзе. Не так давно влюбленные перестали скрывать отношения – девушка переехала в квартиру артиста. В своем Instagram он поделился, как они проводят время за границей. Некоторые кадры можно было бы снабдить пометкой 18+.

"Как же там все круто и изобретательно устроено! Чего только нет! И страшное подземелье с останками, крысами и ... бутылочками. И вульгарный бордель с сердечками, проституткой и ...бутылочками! И цирк, и балет, и футбол…" – написал Максим.

Виторган рассказал о музее The Mini Bottle Gallery, от которого остался в полном восторге. Он опубликовал множество фото и видео. На одном из роликов запечатлена Нинидзе, которая задумчиво наблюдает за болтающимся перед ее глазами резиновым пенисом, а затем резко дергает за него. Выясняется, что секс-игрушка служит для открывания дверей – та сразу отъезжает в сторону.

Сам же Виторган не удержался и опробовал другое приспособление – нажал на резиновую грудь, торчащую из обитой красным мехом двери.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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