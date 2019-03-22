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"Антисекс": Собчак разнесли за грязное белье

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Философские размышления телезвезды вызвали интернет-бурю

Ведущая и начинающий политик Ксения Собчак поделилась в Сети своими размышлениями о судьбах неординарных личностей.

На своей страничке в Instagram теледива посетовала, что большинство людей не любят тех, кто выделяется из толпы:

"Ужасно несправедливо ,но факт... "Выскочка" называют таких, "У него/нее особое мнение?"– и тянут-потянут за лацканы пиджака чтобы обратно утянуть в свое болото" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

При этом свой пост Ксения сдобрила изрядным количеством непечатных выражений. И этот факт, да и само высказывание Собчак не понравились большинству ее подписчиков – они обвинили звезду в неуважении к окружающим.

"А мат тут при чем? Вроде все тихо, спокойно...Можно было написать выделяться, мы бы поняли...Эх, Ксения...Можно быть другим, но без вульгарности...", "Знаете, Ксения, до определенного времени, я была согласна с вашими высказываниями, но сейчас мне кажется за всеми этими словами вы хотите скрыть свое хамское отношение к людям, которые с вами не совсем согласны. Этими своими постами , вы , как бы оправдываетесь и поэтому как то не верится вам", "Очередной бред!!! И думает, что все правильно сказала!!!! Как же она ненавидит людей! Прям отвращение и брезгливость из глаз брызжет!!!", "Просто не надо выворачивать грязное белье и пороки в интернет...носите его с удовольствием", "Ксюха антисекс", "А я не люблю тех кто похабно матерится. Разве настолько убог русский язык, чтоб не найти смачный синоним, кроме мата . Не уважаю. Фу, как низко. Без мата круче", - 

написали суровые поклонники телезвезды. Некоторые предположили, что Ксения Анатольевна просто не знает, чем заняться:

"Скучно тебе при таком бабле, вот и выделываешся... И мужика ты не любишь ни того, ни другого....",  "Обострение чтоли у Ксении?..  Вроде любовь-морковь и все дела, нет Она со всеми готова прения устраивать...Погиб поэт невольник чести",   

Но нашлись и те, кто всецело поддержал Собчак:

"Просто беру пример с твоей силы, харизмы. Спасибо ты герой нашего времени", "Как вы правы Ксения👍особенно это проявляется в любом коллективе, может и не скажут ничего такому человеку, определенно не скажут, будут косо поглядывать, да спицы в колеса вставлять, есть такие люди к сожалению...", "Абсолютно согласна с каждым словом! Могу добавить наверное еще, что если ты не оправдываешь их ожидания, быть таким "удобным" как им хотелось бы, автоматом переходишь в разряд "не хороших" людей)))" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Как бы то ни было, своим высказыванием Собчак вновь доказала, что она – непревзойденный мастер провокаций – ну или организатор дискуссий – кому как нравится.

Валентина МАЙОРОВА
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