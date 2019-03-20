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Собчак шокировала роликом про гениталии

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Популярный блогер пообещал отправить звезде интимные фото

Телеведущая еще несколько месяцев назад завела свой канал на YouTube с говорящим названием "Осторожно, Собчак". За это время в гостях у нее побывали юмористы, психолог, бывшая жена Сергея Шнурова, теперь Ксения взялась за блогеров.

Новым героем стал Амиран Сардаров – эксцентричный и уверенный в себе видеоблогер. Молодой человек в своих роликах всегда признавался, что пользуется популярностью у женщин, поэтому сразу решил начать флиртовать с Собчак, раскрывая интимные подробности.

Амиран рассказал ведущей, что часто рассылал девушкам фотографии своих гениталий, чтобы привлечь их внимание. Затем намекнул Ксении, что вскоре и она может получить заветный снимок.

"Мне нравились всегда две женщины. Ты и Тина Канделаки",

– признался блогер.

Ксению предложение Амирана Сардарова не смутило, судя по всему, неприличным она его не посчитала. Сказала, что будет ждать фотографию интимных мест молодого человека.

Флирт ведущей и гостя пользователи восприняли по-разному.

 "Ксения, Сардаров идеально вам подходит, он такой же как и вы, мерзкий понтовщик. У вас могла бы сложиться прекрасная пара, держу пальчики за вас",

– съязвили зрители.

Большинство пользователей отреагировали резко: они считают, что Ксения опустилась до самого низкого уровня: "Деградация общества или журналистов, просто ужас", "Все, что можно сделать – это отписаться от этой мерзопакости", – пишут комментаторы.

Ранее "Утро" писало о прощальном туре "Ленинграда". 

Дарья ПЕТРОВА
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