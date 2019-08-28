Стала бледной: Кудрявцевой экстренно потребовалась "скорая помощь"

Телеведущая потеряла сознание

Лера Кудрявцева находится в Сочи на фестивале "Новая волна". В городе установилась жаркая погода – до +30°C. Из-за такой температуры звезде во время празднования дня рождения ведущего шоу "Отпуск без путевки" Андрея Разыграева стало плохо.

Друзья телеведущей объяснили корреспонденту портала Super, что у нее просто подскочило давление, из-за чего она стала бледной и начала падать. На помощь пришел гендиректор телеканала "Муз ТВ" Арман Давлетяров. Он, пока ехала вызванная обеспокоенными друзьями Кудрявцевой "скорая помощь", провел со знаменитостью сеанс психологической помощи, чтобы у телеведущей не развилась паническая атака.

Впрочем, Кудрявцева быстро пришла в себя и продолжила работать – уже вечером она блистала на сцене конкурса "Новая волна", пишет портал URA.RU.

К слову, до этого инцидента телеведущая успела насладиться солнцем и позагорать на пляже в компании полуголых мужчин.