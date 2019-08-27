"Сил больше нет": Кудрявцеву умоляют избавиться от пьющей Волочковой

Телеведущая задумалась о "лишних" людях вокруг

Лера Кудрявцева решила порассуждать о жизни. И заявила, что не стоит общаться с неприятными людьми, и она этого не делает. Ее тут же попросили избавиться от пьющей Анастасии Волочковой.

"Очень люблю уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все "ненужности", – призналась звезда в соцсети под фото с пляжа.

На одном одном из кадров, размещенных ведущей программы "Секрет на миллион", она показана с двумя полуголыми мужчинами, на другом – одна, смотрящая вдаль.

Подписчики активно включились в обсуждение темы. Многие поддержали принцип Кудрявцевой об осознанном выборе тех, с кем общаться. Некоторые пожаловались, что чем старше, тем сложнее обзаводиться друзьями и посоветовали Кудрявцевой окончательно избавиться от неподходящей компании и, несмотря ни на что, всегда оставаться позитивной:

"Отсеките Волочкову уже от себя и не приглашайте ее на передачи. Сил нет слушать бредни пьющей женщины... как заезженная пластинка", "Собчак чего не отсекла, Лер?", "С возрастом эти люди сами отсеиваются и остаются лишь настоящие", "От мусора нужно избавляться", "Раньше боялась обидеть, с возрастом делаю точно так же, как Вы, отсекаю всех ненужных".

Фанаты привычно хвалили звезду экрана. "Ну какая же Вы красотка", "Лерочка, Вы прелесть!", "Уже очень много лет, я наблюдаю за вами и не перестаю восхищаться. В вас все прекрасно – и душа, и тело, и мысли!".

На конкурс "Новая волна" в Сочи Лера Кудрявцева уехала без супруга – хоккеиста Игоря Макарова. Кое-кого из дам заинтересовало то, что телеведущая проводит время в компании двух неодетых "мачо". Ее спросили, не ревнует ли муж.

Ранее телеведущая рассказала о ночных похождениях благоверного. А до этого призналась в пороках и оголилась в фонтане.