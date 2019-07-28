"Укусы на шее до сих пор!": Лазарев сдал Кудрявцеву

Нибиру
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Сергей Лазарев неожиданно вмешался в милый девичник Леры Кудрявцевой и Полины Гагариной. Последняя выложила в своем Instagram кадр, где практически прижимается к губам подруги.
"Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь? Обожаю тебя", – эмоционально написала Полина.
Секрет молодости Кудрявцевой внезапно раскрыл Сергей Лазарев – ранее их связывали отношения.
"Пьет кровь молодых мужчин.... по себе знаю!! Укусы на шее до сих пор!! Я отдал ей лучшие годы своей жизни..."
– безапелляционно заявил он в комментариях.
Пользователи шутку оценили, отметив, что это лучшая фраза под фото. Другие же с юмором отметили, что ему повезло с такой красавицей.
"Пусть кусает, ты должен радоваться, что такая богиня кусала тебя".
Остальные засыпали Леру и Полину комплиментами, назвав обеих невероятными красотками.
В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера
Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику