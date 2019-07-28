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"Укусы на шее до сих пор!": Лазарев сдал Кудрявцеву

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Певец выдал неожиданное признание

Сергей Лазарев неожиданно вмешался в милый девичник Леры Кудрявцевой и Полины Гагариной. Последняя выложила в своем Instagram кадр, где практически прижимается к губам подруги.

"Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь? Обожаю тебя", – эмоционально написала Полина.

Секрет молодости Кудрявцевой внезапно раскрыл Сергей Лазарев – ранее их связывали отношения.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

"Пьет кровь молодых мужчин.... по себе знаю!! Укусы на шее до сих пор!! Я отдал ей лучшие годы своей жизни..."

– безапелляционно заявил он в комментариях.

Пользователи шутку оценили, отметив, что это лучшая фраза под фото. Другие же с юмором отметили, что ему повезло с такой красавицей.

"Пусть кусает, ты должен радоваться, что такая богиня кусала тебя".

Остальные засыпали Леру и Полину комплиментами, назвав обеих невероятными красотками.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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