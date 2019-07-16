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"Рядом нет": от Кудрявцевой ночью убежал муж

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка проснулась в одиночестве

Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram рассказала о ночных похождениях мужа. К счастью, он не бегает по клубам или к другим женщинам, а всего лишь ходит во сне.

Артистка проснулась ночью от жуткого грохота в квартире и увидела, что супруга рядом нет. Это сильно напугало Леру.

"Мужа рядом нет, стакан воды Пролит на постель. Сон говорит приснился, мол летел куда – то и запутался. Лежу. Думаю.",

призналась телеведущая.

Подписчики успокоили Кудрявцеву и рассказали ей похожие истории про своих супругов. "ой блин, давно я так не смеялась!!!!!! Спасибо ❤️", "Я тоже до сих пор летаю во сне..", "Лера, ржу не могу, слёзы рекой👏", "Какая прелесть)", "Если летает, значит ещё растёт😂!", "Лерочка!!!! Вы прелесть!!! Читаю улыбаюсь!!!😍", "А может это не вода была?😂".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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