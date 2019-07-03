"Беременная снова": Кудрявцева заинтриговала округлившимся телом

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Лера Кудрявцева набирается сил в Сингапуре. Звезда опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха, на которых позирует в полный рост в ярких нарядах, в купальниках и с друзьями. Глядя на кадры, некоторые подписчики знаменитости предположили, что она ждет ребенка.
"Начиная со 2 июля закладывается будущее. В эти дни будьте спокойными, добродушными, простите всех и думайте, и мечтайте о хорошем. Удачи",
– подписала фото Кудрявцева, которая призналась, что порой ей хочется материться.
Совет телеведущей заинтересовал немногих ее поклонников. Интернет-пользователи обсуждали ее внешний вид. Кое-кто решил, что звезда, которую сравнили с "милой бабушкой", набрала вес.
"Лера ты так поправилась", "Она беременная снова", "Если я правильно понял, то вы ждете пополнение? Здоровья вам", – отметили подписчики, которым Кудрявцева не стала отвечать.
Фанаты же обсуждали тот факт, что телеведущая похожа на подростка, а на ее лице нет ни одной морщинки.
"Девочка", "Тинейджер", "Красотка невинная", "Лера Вы что в морозилке живете? Поделитесь рецептом", "Лерочка цветёте", "Ножки у вас красивые", – восхитились поклонники.
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