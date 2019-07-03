Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Беременная снова": Кудрявцева заинтриговала округлившимся телом

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда скрывает свои формы с помощью удачных ракурсов

Лера Кудрявцева набирается сил в Сингапуре. Звезда опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха, на которых позирует в полный рост в ярких нарядах, в купальниках и с друзьями. Глядя на кадры, некоторые подписчики знаменитости предположили, что она ждет ребенка.

"Начиная со 2 июля закладывается будущее. В эти дни будьте спокойными, добродушными, простите всех и думайте, и мечтайте о хорошем. Удачи",

– подписала фото Кудрявцева, которая призналась, что порой ей хочется материться.

Совет телеведущей заинтересовал немногих ее поклонников. Интернет-пользователи обсуждали ее внешний вид. Кое-кто решил, что звезда, которую сравнили с "милой бабушкой", набрала вес.

"Лера ты так поправилась", "Она беременная снова", "Если я правильно понял, то вы ждете пополнение? Здоровья вам", – отметили подписчики, которым Кудрявцева не стала отвечать.

Фанаты же обсуждали тот факт, что телеведущая похожа на подростка, а на ее лице нет ни одной морщинки.

"Девочка", "Тинейджер", "Красотка невинная", "Лера Вы что в морозилке живете? Поделитесь рецептом", "Лерочка цветёте", "Ножки у вас красивые", – восхитились поклонники. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Сэкономили: Москва отказалась платить за отсутствие в ПАСЕ

Проблему долга еще предстоит урегулировать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей