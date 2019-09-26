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Прошедшую ночь Максим Виторган и его любовница Нино Нинидзе – провели вместе на одной из вечеринок. В какой-то момент режиссер решил заснять танцы возлюбленной, которая начала извиваться и запрокидывать голову, увидев камеру.
"Это был вечер полный счастья", – написал Виторган в своем Инстаграм. Стоит добавить, что влюбленные впервые позировали вместе как пара и не скрывали свои чувства на публике.
Даже проводя время с молодой и красивой Нино Нинидзе, Виторган не забывает о бывшей жене. Под фото, где Максим Галкин "превращается" в Ксению Собчак, режиссер написал, что юморист теперь сначала должен заехать к нему.
Юмор Максима Виторгана в Инстаграм оценили:
"Обожаю ваше чувство юмора", "Как прекрасно, когда у человека все в порядке с юмором", "Это гениально", "Правильно, пусть в порядке очереди", "И чтобы все по сценарию было: сначала Максим, потом катафалк".
Напомним, почти две недели назад Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Свадьба режиссера и журналистки получилась весьма эпатажной: к ЗАГСу молодые подъехали на катафалке, а после отправились в церковь на венчание.
Пока одни поздравляют молодоженов, другие предупреждают Ксению Собчак о скором разводе.
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