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Виторган показал ночные развлечения с любовницей

Виторган заснял ночные развлечения с любовницей
Максим ВиторганФото: www.globallookpress.com
Влюбленные перестали скрывать свои чувства на публике

Прошедшую ночь Максим Виторган и его любовница Нино Нинидзе – провели вместе на одной из вечеринок. В какой-то момент режиссер решил заснять танцы возлюбленной, которая начала извиваться и запрокидывать голову, увидев камеру.

"Это был вечер полный счастья", – написал Виторган в своем Инстаграм. Стоит добавить, что влюбленные впервые позировали вместе как пара и не скрывали свои чувства на публике.

Даже проводя время с молодой и красивой Нино Нинидзе, Виторган не забывает о бывшей жене. Под фото, где Максим Галкин "превращается" в Ксению Собчак, режиссер написал, что юморист теперь сначала должен заехать к нему.

Юмор Максима Виторгана в Инстаграм оценили:

"Обожаю ваше чувство юмора", "Как прекрасно, когда у человека все в порядке с юмором", "Это гениально", "Правильно, пусть в порядке очереди", "И чтобы все по сценарию было: сначала Максим, потом катафалк".

Напомним, почти две недели назад Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Свадьба режиссера и журналистки получилась весьма эпатажной: к ЗАГСу молодые подъехали на катафалке, а после отправились в церковь на венчание.

Пока одни поздравляют молодоженов, другие предупреждают Ксению Собчак о скором разводе. 

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА
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