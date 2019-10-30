Артистка блеснула сексуальным телом

Анастасия Каменских продолжает восхищать поклонников роскошной фигурой, а новый снимок, опубликованный в Instagram, буквально свел их с ума. На нем певица стоит спиной в длинном наряде на тонких бретелях, под юбкой которого оттопыриваются ягодицы. Она повернула голову назад, будто любуется своим пышным мягким местом без нижнего белья.

Под кадром оставлены несколько иностранных слов, из которых следует, что звезда находится в Мексике. И, видимо, изображает тропическую девушку.

Эмоции подписчиков зашкалили, только мнения разделились. Пока одни осыпали артистку комплиментами, другие нашли массу изъяноd во внешности звезды, возмущались и требовали убрать снимок:

"Анастасия, фигура и краски почти оттенили...", "Вот это ...опа! Классно!!!", "Попа как у Ким", "Ну восторг", "Какая красавица глаз не оторвать", "Великолепно""Идеальная!!!", "Суперстиль, красивое фото, элегантная великолепная", "Какой-то искаженный ракурс, неудачное фото", "Курица", "Хватит выпячивать свою "Ким". Это уже порядком надоело! Придумай новое что-то...", "Фотографа смени", "Жевачка", "Настя, убери это фото немедленно. Или завтра это будет новым мемом", "Какая худая и на себя не похожа!", "А где шея?".

На днях провокационные фото Анастасии Каменских вызвали жаркий спор в Сети. Ранее откровенная поза и обнаженный бюст разгорячили фанатов, а вид певицы в микрошортах чуть не довел до истерики.