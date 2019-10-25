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Настя Каменских поделилась новым клипом со своими преданными поклонниками.
"Моя горячая премьера", –
написала звезда на своей страничке в Instagram и показала отрывок из новой песни, спетой на испанском языке.
Однако подписчики были разочарованы: многие сочли клип вульгарным и отталкивающим:
"Мне не понравилось вообще", "много безвкусицы и вульгарности. Неприятно удивили", "Перебор уже с голыми ****** [ягодицами – прим. "Утро.ру"] и закосами под К Би, Минаж и Ким...", "Следующий клип будет без нижнего белья фууу....", "Дешево", "вы раньше были по скромнее,скромность вас украшала, а сейчас все прелести на показ", "как по мне это похоже на рекламу магазина для взрослых(", "Вы талантливая, голосистая, красивая, а творчество на равне безголосых поющих трусов".
Впрочем, нашлись и такие, кто с одобрением отнесся к новому творению любимой певицы:
"Агонь", клип конечно не самый крутой, но песня просто бомба!!!... тебе удалось сделать что-то свое, не копируя запад, свой уникальный и крутой продукт", "нет слов, очень горячая премьера", "круто! Цепляет".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Звезду и раньше упрекали в вульгарности – ранее поклонникам не понравились танцы Насти в бикини.
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