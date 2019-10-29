Из-за пикантных фотографий звезды в Сети разгорелся жаркий спор

Певица Настя Каменских опубликовала три провокационных снимка в довольно необычных для звезды образах. На первой фотографии артистка предстала в обтягивающем латексом боди и леопардовых колготках, на второй – в длинных черных ботфортах. Третий образ певицы оказался наиболее откровенным – Каменских снялась в белом парике, прозрачных колготках и латексном бюстгальтере на фоне огромного банана.

Звезда предложила подписчикам выбрать наиболее понравившийся снимок. В комментариях мнения разделились – многие пришли в восторг от таких кадров, а некоторые раскритиковали Каменских за лишний вес и непропорциональную фигуру.

"Ух, захватывает дух!", "Тело удлинили", "С белым париком будто голову месяц не мыла", "Люблю твои эксперименты с образами", "Пошлятина", "Головка мурашки, ноги слоняшки. Диспропорция все портит", "Толстушка", "Какие ноги", "На первом фото Настя или самка богомола?", "Повезло Потапу",

– прокомментировали пользователи пост артистки в Instagram.

Ранее Настя Каменских порадовала поклонников соблазнительным фото в бикини. На снимке певица позирует в одном лифчике, а ягодицы прикрыла платком.