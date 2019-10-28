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Каменских в микрошортах развалилась на лестнице

Анастасия Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Певица разгорячила фанатов модным нарядом

Настя Каменских продолжает отдыхать в Мексике и делиться с подписчиками в Инстаграме сексуальными кадрами. Снимок, на котором артистка сидит на лестнице в мини-шортах и высоких сапогах, произвел настоящий фурор в Сети.

Каменских, которая раздвинула ноги на фото, сексуально изогнулась, устремив взгляд вдаль. Томный вид звезды, которая подчеркнула талию ремнем, не оставил интернет-пользователей равнодушными.

"Крутая что тут скажешь", "Огонь девка!", "Бомба", "Хороша ой как хороша", "Ты горячая как асфальт после моей лезгинки", "Какое сильное чувство зависти, я испытываю к Потапу", "Шикарная", "Вкусняшка", "Секси!" – восхитились поклонники Каменских.

Впрочем, среди восторженных фанатов нашлись и злопыхатели. Один подписчик раскритиковал певицу за лишние килограммы.

 "Ха ха ха ... пузо в шорты вывалила... хоть бы втянула", – отметил он. 

Полина ИВАНОВА
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