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Настя Каменских, которая обычно радует своих поклонников минималистичными эротичными нарядами, внезапно показала себя в спортивном костюме в стиле оверсайз.
Комментаторы в Instagram немедленно решили, что звезда готовится стать мамой:
"И живота не видно!супер!", "Как для беременной а так очеь бахматвй"? ", "На вырост можно,под пузико потом".
Другие же считают, что Настя просто ошиблась с размером:
"Классная , но по-моему это не твой размер , или ты одела лехин", "Настена в любой одежде просто супер", "Похоже на мешок", "Рукава от Пьеро!", "это костюмчик потапа до похудения)", "Кузнечик?", "Сними это срочно. Булки твои классные скрывает!". Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.
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