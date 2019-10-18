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"Кузнечик": Каменских надела костюм не по размеру

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Поклонники певицы гадают, для чего их любимая звезда вырядилась в странный костюм

Настя Каменских, которая обычно радует своих поклонников минималистичными эротичными нарядами, внезапно показала себя в спортивном костюме в стиле оверсайз.

Комментаторы в Instagram немедленно решили, что звезда готовится стать мамой:

"И живота не видно!супер!", "Как для беременной а так очеь бахматвй"? ", "На вырост можно,под пузико потом". 

Другие же считают, что Настя просто ошиблась с размером:

"Классная , но по-моему это не твой размер , или ты одела лехин", "Настена в любой одежде просто супер", "Похоже на мешок", "Рукава от Пьеро!", "это костюмчик потапа до похудения)", "Кузнечик?", "Сними это срочно. Булки твои классные скрывает!".  Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

 

 

Валентина МАЙОРОВА
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