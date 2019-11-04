Влюбленные показали чувства на публике

Настя Каменских вместе с мужем Потапом (наст. имя Алексей Потапенко) отдыхают за границей. На этот раз знаменитости решили показать свою любовь прямо на пляже. На снимке, который опубликовала певица, они с Потапом уединились в воде. Артист крепко обнимает свою супругу сзади и прижимается к ее лицу.

"Классно, когда все только вместе. Классно, когда получается классно, когда так сладко. И классно, когда одна любовь на двоих", - подписала фото артистка.

Комментаторы от совместного фото звезд в восторге. Они завалили их комплиментами и пожелали паре поскорее завести ребенка.

"У вас что там медовый год?", "Сладкая парочка", "Очень сексуально", "Детей рожайте, бездельники!", "Красивая пара", "Вот это страсть", "Короли страсти", "Эй! Вы завязывайте там шуры-муры", "Когда уже детки", – прокомментировали фото подписчики в Инстаграм Каменских.

Ранее выпившая певица эротично станцевала на пляже, а после секс-видео засветила мохнатого паука.