Глюкоза похвасталась фигурой без нижнего белья

Артистка сделала откровенную публикацию

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, в своем блоге решила показать себя без нижнего белья. Знаменитость выставила видео, в котором прыгает на камеру в облигающем платье, чем вызвала невероятный восторг у мужской аудитории.

Артистка решила пошутить над девушками на свадьбе. Она показала невесту, которая изо всех сил пляшет под песни, а позже показала другой тип дам на мероприятии – которые сидят за столом с недовольными лицами.

При этом многие обратили внимание, что на Наталье в этот момент совершенно не было нижнего белья. Знаменитость демонстрировала стройную и красивую фигуру, несмотря на рождение двоих детей.

"Как Наташа прыгает можно смотреть вечно", "Какое платье! Точнее, какая фигура!", "Ох, невеста хороша", "Какая красивая и задорная",

– написали люди ей в комментариях.