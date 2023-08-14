Брухунова сделала выпад в адрес Петросяна: россияне в шоке

Брухунова сделала выпад в адрес Петросяна: россияне в шоке
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Девушка публично высказалась на личную тему

34-летняя жена российского юмориста Евгения Петросяна после замужества стала жить ярко и богато. В своих соцсетях она регулярно демонстрирует модные обновки, а также часто отправляется в путешествия. О ее персоне постоянно говорят в светском обществе, а ведь до брака с Петросяном ее и знать не знали. Многие упрекали женщину в том, что она разрушила многолетний брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко и из-за корысти денила его на себе. Впрочем, пара воспитывает сына Вагана, который, по мнению некоторых, подарил комику вторую молодость. 

Так или иначе, жена Петросяна живет припеваючи и о муже говорит крайне редко, словно его и нет в ее жизни. А на днях она и вовсе позволила себе отпустить колкую фразочку в адрес любимого миллионами россиян комика. На вопрос о том, собирается ли Брухунова брать фамилию Петросяна, она ответила жестким отказом.

"Я дочь своего отца. И носить его фамилию буду до последнего дня своей жизни. Мне кажется эта традиция устаревшей", – отметила жена комика. 

Многие согласились с этим, но ведь она еще и жена своего мужа, да еще какого! Это смутило поклонников звездной семьи, которые окончательно убедились, что Брухунова просто не уважает старика. 

Впрочем, недавно она сделала исключение и показала наряд для романтической встречи. По ее словам, она приготовилась к свиданию с мужем.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что оголившаяся жена Петросяна заговорила о своих комплексах. 

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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