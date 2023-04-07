В деле о борьбе за наследство актера Баталова поставили жирную точку

В деле о борьбе за наследство актера Баталова поставили жирную точку
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Претендовавшая на миллионы парочка не смогла добиться своего

Гагаринский суд Москвы вынес решение о ликвидации "Благора" – благотворительного фонда имени Алексея Баталова, на чем настаивала семья покойного актера.

По информации медиа, вдова и дочь артиста смогли добиться справедливости: учредительные документы фонда признаны недействительными. Семья покойного считает, что знакомые Баталова – Михаил Цивин и Наталья Дрожжина – решили как следует "навариться" с помощью схемы с фондом. Парочка проходит в качестве главных фигурантов в деле о хищении наследства великого артиста.

И вдова, и дочь утверждают, что обвиняемые фактически построили за их спиной преступную схему, цель которой заключалась в воровстве денег покойного артиста. Семья Алексея не подписывала никаких документов по учреждению фонда.

Прежним решением Дорогомиловского суда документы фонда также признаны недействительными. Гагаринский же удовлетворил иск семьи покойного к Главному управлению Минюста по Москве и управлению ФНС по ликвидации фонда.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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