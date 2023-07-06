Берлускони оставил любовнице наследство в 100 млн евро - СМИ

Берлускони оставил любовнице наследство в 100 млн евро - СМИ
Сильвио Берлускони и Марта Фашина. Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Последняя возлюбленная покойного премьера может не жаловаться на жизнь

12 июня стало известно о смерти бывшего премьер-министра Италии. Весной у политика диагностировали лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию, после чего он прошел курс химиотерапии. В мае его выписали из больницы, однако 9 июня Сильвио Берлускони вновь положили в медучреждение, где он скончался на 87-м году жизни.

У политика остались дети, две бывших жены и молодая любовница Марта Фашина, которая так и не получила статус законной супруги. Девушке пришлось довольствоваться лишь символической свадьбой в кругу друзей. Однако это не помешало последней любви политика претендовать на наследство. И отхватила депутат итальянского парламента целое состояние!

СМИ сообщали, что наследство Сильвио Берлускони оценивалось в более чем семь миллиардов долларов. Видимо, эксперты прогадали, ведь сыновья покойного экс-премьера получили 7,1 миллиардов евро после его смерти. Что же касается Марты Фашины, то ей, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", политик оставил 100 миллионов евро – это, стоит отметить, довольно внушительная сумма. 

Столько же, по данным издания "МИР24", получил младший брат покойного Паоло. А его близкий друг Марчелло Делль'Утри обогатился на 30 миллионов евро. Стоит отметить, что у Сильвио Берлускони есть еще трое детей и 16 внуков, однако неизвестно, что он им оставил в наследство. 

Источник: Ansa ✓ Надежный источник
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