После нескольких встреч: завидный холостяк Петров женился на простой девушке

Неожиданную новость актер сообщил в социальных сетях

Несмотря на бешеную популярность и востребованность, Александр Петров не страдает звездной болезнью. Более того, актер не стремится к публичности, о которой грезят многие знаменитости. Звезда фильма "Лед" много снимается и часто появляется на экранах, но то, что происходит за его пределами, предпочитает держать в секрете.

О своих сердечных делах Петров не распространяется. Однако утаивать детали личной жизни у актера получалось не всегда, поэтому в Сети постоянно появлялись новые слухи о его любовных похождениях. Впрочем, за последние несколько лет фанаты артиста успокоились. С 2019 года он состоял в отношениях с коллегой по цеху Стасей Милославской и, как казалось многим, был счастлив.

Но какие бы ожидания по поводу личной жизни Александра не строила публика, накануне стало понятно, что он не собирается их оправдывать. Актер сделал объявление в социальных сетях и шокировал всю страну неожиданной новостью. Оказалось, несколько дней назад завидный холостяк женился.

К удивлению многих, супругой Александра Петрова стала не Стася Милославская, а простая девушка, не имеющая никакого отношения к шоу-бизнесу. Актер объявил, что его избранницу зовут Виктория, и рассказал об их первой встрече. Выяснилось, что влюбленные познакомились на улице и решились связать себя узами брака всего после нескольких встреч.

"10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда она – понимаешь в секунду", – признался Александр Петров.

В трогательном посте актер посвятил новоиспеченной жене несколько нежных слов. Александр заявил, что Виктория – лучшее, что с ним случалось. По словам артиста, сейчас он по-настоящему счастлив.