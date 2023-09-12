Михалкову поздравляют с замужеством: актриса показала кольцо

Знаменитость не афиширует личную жизнь, но в этот раз решила сделать исключение

Надежда Михалкова появилась на свет в звездной семье и смогла оправдать ожидания, которые она на нее возложила. Единственное, в чем артистке пока не повезло – личная жизнь. В 2010 году знаменитость связала себя узами брака с режиссером Резо Гигинеишвили. Супруги дважды стали родителями и прожили вместе семь лет, а затем их брак рухнул.

Для многих развод Михалковой с мужем стал большой неожиданностью. Поклонники терялись в догадках, что могло стать причиной для расставания такой красивой и гармоничной на первой взгляд пары. Однако ответа на свои вопросы публика так и не получила. Актриса не комментировала развод и окончательно спрятала от посторонних глаз свою личную жизнь.

В последнее время Надежду Михалкову нельзя назвать частой гостьей светских мероприятий. Но накануне звезда все же порадовала фанатов выходом в свет, посетив премьеру "Звук свободы" в кинотеатре "Художественный". Актриса выбрала для мероприятия простой образ, нарядившись в свитер серого цвета, пиджак, джинсы и кеды. Однако главным поводом для обсуждения стал не столько внешний вид артистки, сколько обновка на ее безымянном пальце.

К удивлению фанатов, Михалкова появилась на публике с обручальным кольцом. И хотя знаменитость не рассказывает о личном и не дает никаких намеков на изменения в жизни, поклонники уже сделали свои выводы. Теперь им остается только гадать, действительно ли у актрисы теперь новый муж, и кто мог стать этим счастливчиком. Хотя поклонники уже поздравляют артистку с замужеством в соцсетях.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что дочь Никиты Михалкова заговорила об отъезде.

