Овдовевшая Натали в откровенном наряде вышла в свет: "Муж бы не простил"

Певица взбудоражила народ

Меньше месяца назад в семье российской певицы Натали случилось страшное горе. После затяжной депрессии ушел из жизни ее муж, продюсер Александр Рудин. Тело мужчины нашли на козырьке многоквартирного дома, где он жил вместе с женой. Как выяснилось, после коронавируса у него начались проблемы с ЦНС, он регулярно посещал психолога и пытался справиться с угнетенным сознанием, но ничего не помогло.



Потерявшая мужа скорбящая певица Натали пообещала исполнить волю супруга и не прерывать концертную деятельность. Артистка продолжает заниматься творчеством и выступать для россиян.



На днях она вышла на сцену в день города Нижнего Новгорода. Это было ее первое выступление после смерти мужа в столице Приволжья. 49-летняя певица сказала теплые слова в память о покойном муже со сцены.

"Еще нет 40 дней, как он ушел, но он бы мне не простил, если бы я пропустила замечательный праздник Нижнего Новгорода на нашей родной земле", – сказала звезда.



Натали предстала перед публикой в траурном наряде, правда, весьма откровенном – она выступала в дерзком траурном мини.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в жизни певицы Натали нарисовался новый мужчина. Артистке сулят новую свадьбу и личное счастье с новым возлюбленным.