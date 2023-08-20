Овдовевшая Натали в откровенном наряде вышла в свет: "Муж бы не простил"

Овдовевшая Натали в откровенном наряде вышла в свет: "Муж бы не простил"
Натали. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица взбудоражила народ

Меньше месяца назад в семье российской певицы Натали случилось страшное горе. После затяжной депрессии ушел из жизни ее муж, продюсер Александр Рудин. Тело мужчины нашли на козырьке многоквартирного дома, где он жил вместе с женой. Как выяснилось, после коронавируса у него начались проблемы с ЦНС, он регулярно посещал психолога и пытался справиться с угнетенным сознанием, но ничего не помогло. 

Потерявшая мужа скорбящая певица Натали пообещала исполнить волю супруга и не прерывать концертную деятельность. Артистка продолжает заниматься творчеством и выступать для россиян. 

На днях она вышла на сцену в день города Нижнего Новгорода. Это было ее первое выступление после смерти мужа в столице Приволжья. 49-летняя певица сказала теплые слова в память о покойном муже со сцены. 

"Еще нет 40 дней, как он ушел, но он бы мне не простил, если бы я пропустила замечательный праздник Нижнего Новгорода на нашей родной земле", – сказала звезда. 

Натали предстала перед публикой в траурном наряде, правда, весьма откровенном – она выступала в дерзком траурном мини.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в жизни певицы Натали нарисовался новый мужчина. Артистке сулят новую свадьбу и личное счастье с новым возлюбленным. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Неслыханное хамство: в Европе грубо обозвали Россию

На Западе забыли о дипломатии

Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa

Певцов объединила интересная идея

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей