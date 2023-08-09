В жизни вдовы Натали нарисовался новый мужчина

Певица недолго будет носить траур

Муж российской певицы Натали Александр Рудин умер 31 июля после продолжительной депрессии. Тело мужчины нашли на козырьке многоквартирного дома, где он много лет жил со звездой. Супруг артистки страдал душевными расстройствами после перенесенного два года назад коронавируса. Вирус дал осложнения на центральную нервную систему, в итоге он даже лечился у психиатра.

Новость о смерти мужа Натали прогремела как гром среди ясного неба. Ведь артистка никогда не жаловалась на проблемы в семье, но оказывается, она вместе с психологами упорно пыталась вытащить мужа из болота бесконечных депрессий. Безуспешно.

Теперь поклонники гадают, сможет ли певица Натали построить личную жизнь заново. И сколько должно пройти времени после смерти мужа, что бы она пришла в себя. Нумеролог Ирина Лидерман уверена – скоро в жизни певицы все изменится.

Разложив карты таро на судьбу Натали, нумеролог увидела самое интересное. По мнению эксперта, певица недолго будет носить траур. После того, как ей исполнится 53 года, все начнет преображаться. В жизни Натали уже формально нарисовался новый мужчина – пока на картах.

"В жизнь певицы придет новый партнер, с которым она, вероятно, сможет создать счастливую семью", – рассказала нумеролог.

Вообще как показали карты таро, весь 2024 год у Натали будет связан с семейными хлопотами, в ее жизни наконец наступит белая полоса.

Ранее "Утро.ру" писало о том, кто помешал певице Натали спасти мужа от несчастья.