"Упустила ситуацию": кто помешал Натали спасти угасающего мужа

Певица сильно изменилась за последние годы

Знаменитая певица проводила в последний путь своего супруга Александра Рудина. Бездыханное тело бизнесмена обнаружили на козырьке подъезда дома в Москве, где проживала его семья. Благоверного Натали ни один год мучила депрессия, которая появилась у него после коронавирусной инфекции.

Пока звезда носит траур и пытается справиться с горем, о ее жизни коллеги по творческому цеху рассказывают любопытные истории. Анна Калашникова, к примеру, заявила, что артистка уже давно тесно общается с экстрасенсами, причем платит за сеансы баснословные суммы. Блондинка считает, что она на этом фоне сильно изменилась: стала замкнутой, не выходила в люди.

Анна Калашникова уверяет, что в затишье Натали ушла как раз по совету своих друзей-магов. Звезда не понимает, почему экстрасенсы, которым так доверяла певица, не сказали ей о том, что случится с ее мужем. Будучи шарлатанами, они, возможно, и помешали ей спасти угасающего от депрессии возлюбленного, давая неверные советы.

"Как Натали упустила эту ситуацию из-под контроля? Ему нужны были помощь, тепло и забота. На мой взгляд, не на должном уровне была проведена постковидная реабилитация", – рассуждает Анна Калашникова.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в жизни певицы началась черная полоса. Один за другим умирают ее близкие люди, а сама Натали с трудом переносит боль от потерь.