Одна смерть за другой: в жизни Натали настал черный период

Певица с трудом переносит череду трагедий

В жизни знаменитой певицы произошло настоящее несчастье: ушел из жизни ее любимый муж Александр Рудин. Его тело нашли на козырьке подъезда дома в Москве, в котором проживала семья. По некоторым данным, супруг Натали не мог справиться с тяжелой депрессией, которая настигла его после перенесенного два года назад коронавируса. А усугубила ситуацию смерть его отца.

Продюсера проводили в последний путь, а артистка с трудом держала себя в руках. И это, как рассказал ее близкий друг, не удивительно, ведь за последние пару лет в жизни звезды произошла не одна трагедия. Горькие потери посыпались на ее голову после похорон другого любимого мужчины – родного отца.

По словам певца Александра Попова, вслед за родственником покинул этот мир первый продюсер Натали Валерий Иванов, которому она обязана своим ошеломительным успехом. Уход отца и бывшего коллеги вызвал у певицы сильный стресс, с которым она долго не могла справиться. Только-только звезда пришла в себя, как в ее жизнь пришли новые трагедии – кончина свекра и мужа.

"Четыре смерти близких и родных людей за три года мало кто может выдержать", – сказал Александр Попов, выразив надежду на то, что певица справится с горем ради детей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, о чем просил Натали супруг незадолго до своего ухода.