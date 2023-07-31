"Это была просьба Саши": о чем умолял муж Натали перед смертью в разговоре с женой

"Это была просьба Саши": о чем умолял муж Натали перед смертью в разговоре с женой
Натали. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Это была последняя воля супруга певицы

В жизни певицы Натали наступила черная полоса.Недавно она похоронила свекра, а на днях и 53-летнего мужа Александра Рудина. С супругом продюсером артистка прожила в браке 32 года, поэтому для нее это огромная потеря. Смерть мужа Натали стала неожиданностью для друзей и поклонников артистки, ведь она никогда не говорила о каких-то проблемах. 

Но как выяснилось, последнее время муж певицы Натали страдал душевным расстройством и постоянными депрессиями. Два года назад Рудин переболел ковидом, после чего депрессия только усугубилась, он часто ходил к психологам и пытался стабилизировать свое состояние. Натали тоже пыталась помочь мужу справиться с проблемой, но все было тщетно. Причиной смерти стало падение с высоты. 

Теперь же стала известна последняя воля Рудина. Как выяснилось, в беседе с женой он буквально умолял о том, чтобы ее жизнь не изменилась, несмотря ни на что.

"Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество.​.. Это была просьба Саши", – рассказал брат Натали, Антон.

При этом он отметил, что подробностей состоявшегося между Натали и мужем разговора не стал выспрашивать, видя, что родному человеку и так тяжело. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Натали предсказали третью смерть в семье. 

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
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