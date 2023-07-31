Скоро жди третий гроб: над похоронившей мужа и свекра Натали нависла смертельная угроза

Скоро жди третий гроб: над похоронившей мужа и свекра Натали нависла смертельная угроза
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Большое горе в звездной семье

Певица Натали похоронила супруга, с которым прожила вместе 32 года. По ее словам, Александр Руднев умер из-за последствий коронавируса, который  перенес два года назад, сообщила знаменитость. При этому тело мужа звезды нашли на козырьке многоквартирного дома на Беломорской улице столицы. Считается, что страшная трагедия могла произойти на фоне депрессии.

С 2021 года он страдал серьезным душевным недугом и неоднократно обращался к врачам. Супруга пыталась помочь ему справиться с тяжелым психологическим состоянием, даже практически перестала давать концерты и появляться на публике, однако это не помогло.

Две недели назад Александр похоронил отца – свекра певицы Натали. Только что 53-летний Руднев рыдал у гроба, и вот уже сам, по выражению Грибоедова, "туда же должен лезть, в тот ларчик, где ни стать, ни сесть". 

Стоит напомнить, что в православной традиции два покойника подряд считаются очень плохой приметой. Мол, жди третьего – ушедшие непременно призовут его. Эзотерики верят, что, если в семье на протяжении 40 дней похороны состоялись дважды, это дурной знак. Значит, скоро будет третий гроб – в течение года уйдет кто-то еще... И сегодня все гадают, кто из родственников певицы покинет этот бренный мир следующим... 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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