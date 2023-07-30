В гибели мужа Натали нашли несколько странностей

Никто из соседей о происшествии не слышал

Певица Натали лишилась супруга, с которым прожила вместе 32 года. Александр Руднев умер из-за последствий коронавируса, который он перенес два года назад, сообщила знаменитость. Анонимные источники при этом заявили, что якобы мужина покончил с собой – его нашли на козырьке многоквартирного дома. Такой шаг он совершил на фоне депрессии.

Однако журналисты "Пятого канала", которые прибыли на место просшествия, нашли в версии с самоубийством несколько странностей. К примеру, расстояние от балкона, где живет семейство, до козырька, где предположилетьно нашли тело Александра, небольшое – к летальному исходу падение однозначно не приведет.

Другой подозрительный аспект – никто из соседей ничего подозрительного не видел и не слышал. Консьерж дома Натали утверждает, что узнал о произошедшем от одной из жительниц дома. Другие люди говорят, что не было ни скорой, ни полиции. По крайней мере, они их не видели.

Дополнительные вопросы вызывает и то, что камеры наблюдения дома не захватывают козырек – место случившегося буквально находится в слепой зоне.

По неофициальной информации, состояние Александра ухудшилось после похорон отца. Супруга пыталась помочь ему побороть недуг, даже практически перестала давать концерты и появляться на публике, однако это не помогло.