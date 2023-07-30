Стало неожиданностью: озвучена причина смерти мужа Натали

Сведения о произошедшем разняться

Известная исполнительница Натали потеряла супруга, с которым прожила вместе 32 года. Первыми об этом узнали журналисты, а позже информацию подтвердила и сама знаменитость, раскрыв причины смерти мужа.

Как сообщает SHOT со ссылкой на заявление Натали, Александр Рудин погиб от последствий коронавируса, с которыми боролся последние годы. Ему было 53 года.

Артистка утверждает, что два года были для ее супруга крайне тяжелыми. Однако не так давно он стал чувствовать себя лучше, поэтому гибель супруга стала неожиданностью. Еще две недели назад он похоронил отца, теперь церемению в честь самого Александра готовят в его родном Дзержинске.

Источники Baza утверждают, что Руднев боролся с постковидной депрессией и даже состоял на учете у врача. По их словам, мужчина покончил с собой – его тело нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице.

Натали тяжело справляется с утратой. Как ранее писало "Утро.ру", для всей семьи это стало большим потрясением.