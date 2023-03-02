"Сложно": дочь Никиты Михалкова заговорила об отъезде

"Сложно": дочь Никиты Михалкова заговорила об отъезде
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда откровенно поделилась своими мыслями

Тяжелое положение дел в родном государстве тревожит многих знаменитостей. Кто-то спешит собрать вещички и сбежать за рубеж, однако патриоты своей страны таким не грешат. Например, дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда мечтает лишь об отъезде из города – поближе к природе в русскую глубинку.

Такие размышления пришли в голову актрисы на фоне новых съемок. Надежда играет в продолжении нашумевшего телесериала "Беспринципные". Главным героям киноленты предстоит переехать в деревню, где их ждут внезапные трудности.

Надежда Михалкова подчеркнула, что с большим воодушевлением относится к возможности сниматься на природе за городом. По словам актрисы, она и вовсе готова переехать подальше от суеты мегаполиса.

"Для меня скорее сложно сниматься в городе, потому что я хоть и городской житель, но больше человек загорода", – призналась знаменитость.

Надежда заявила, что как только ее наследники подрастут и встанут на ноги, она с большим удовольствием переселится в какую-нибудь хижину у реки. Представительница именитой династии заявила, что давно устала от городского шума и отлично чувствует себя наедине с природой.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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