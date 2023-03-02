Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Тяжелое положение дел в родном государстве тревожит многих знаменитостей. Кто-то спешит собрать вещички и сбежать за рубеж, однако патриоты своей страны таким не грешат. Например, дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда мечтает лишь об отъезде из города – поближе к природе в русскую глубинку.
Такие размышления пришли в голову актрисы на фоне новых съемок. Надежда играет в продолжении нашумевшего телесериала "Беспринципные". Главным героям киноленты предстоит переехать в деревню, где их ждут внезапные трудности.
Надежда Михалкова подчеркнула, что с большим воодушевлением относится к возможности сниматься на природе за городом. По словам актрисы, она и вовсе готова переехать подальше от суеты мегаполиса.
"Для меня скорее сложно сниматься в городе, потому что я хоть и городской житель, но больше человек загорода", – призналась знаменитость.
Надежда заявила, что как только ее наследники подрастут и встанут на ноги, она с большим удовольствием переселится в какую-нибудь хижину у реки. Представительница именитой династии заявила, что давно устала от городского шума и отлично чувствует себя наедине с природой.
Такого мнения придерживаются в Госдепе