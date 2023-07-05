Киркоров внезапно засветил обручальное кольцо перед публикой

Киркоров внезапно засветил обручальное кольцо перед публикой
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Все гадают, кто же стал избранницей поп-короля

Нельзя не признать, что Филипп Киркоров – настоящий знаток того, как же поддерживать публику в вечно возбужденном состоянии. Вначале он долгие годы скрывал все, что связано с его личной жизнью. Но, судя по всему, встретил он совершенно необыкновенного человека, раз минувшей весной плотину под названием "счастье любит тишину" прорвало.

Кардинально преобразившийся Киркоров, избавился от старой внешности, одежды и даже объявил о том, что собирается закатить грандиозный ремонт. Кроме того, со слов певца стало известно и то, что со своей половинкой он съехался аж осенью прошлого года.

Теперь же в одном из свежих видео, опубликованных в его личном блоге, Филипп Киркоров Киркоров засветил обручальное кольцо. Именно за это "непростое украшенье" приняли его подписчики роскошный кружок из драгоценного металла и усыпанный крупными бриллиантами.

Разумеется, то может быть и не обручальное кольцо, а всего лишь помолвочное, но оно не капли не умалит чувств, которые испытывает Киркоров к своей половинке. Ведь заявить на вся страну о том, что сердце твое отныне занято, дорогого стоит – на что и обращают внимание поклонники.

"Неужели женился?" – вопрошает один из поклонников.

К слову, кроме сияющего на солнце кольца в камеру попало еще и не менее сияющее лицо поп-короля. Причиной его радости могло, кроме украшения, еще стать и то, что он отправился в небольшой отпуск. Оказался Филипп Киркоров в Ереване, где, по его собственным словам, проведет немного времени с близкими и важными для него людьми.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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