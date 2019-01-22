Как пытались убить Брежнева
На руководителя СССР, "дорогого Леонида Ильича" было совершено покушение с применением огнестрельного оружия 22 января 1969 года. Преступником оказался 21-летний армейский офицер Виктор Ильин из Ленинграда.
Детство Ильина трудно назвать светлым. Рожденный от хронических алкоголиков, мальчик был помещен в Дом малютки, а затем усыновлен. В 14 лет парень узнал, что является не родным ребенком.
Для неокрепшей подростковой психики эта новость нанесла тяжелую травму. Школу он не окончил, поступил в Ленинградской топографический техникум, а потом был призван на службу в звании младшего лейтенанта.
В ночь на 21 января Виктор заступил на дежурство в воинской части Ломоносова. Выбрав время, когда его командир отлучился на завтрак, молодой человек украл два пистолета Макарова и четыре обоймы и дезертировал.
На самолете Ильин направился в Москву. Примечательно, что ему удалось пронести на борт воздушного судна оружие. Стоит отметить, что тогда металлических рамок еще не существовало. В столице он остановился у дяди, бывшего сотрудника милиции, в районе ВДНХ.
Свой приезд Виктор Ильин объяснил родственнику желанием посмотреть на космонавтов. Усыпив доверие ничего не подозревавшего дяди, парень украл у него милицейскую шинель с сержантскими погонами и фуражку и отправляется на метро в Кремль.
Во время торжественной церемонии встречи космонавтов на Красной площади он открыл огонь из пистолетов по военному кортежу. Обычно при подобных встречах во второй машине находились Брежнев, Подгорный и Косыгин, но в этот раз в ней были космонавты Береговой, Леонов, Николаев и Терешкова.
Водитель одного из автомобилей погиб, пострадали двое космонавтов. 21-летного Виктора Ильина арестовали. Позже его признали невменяемым и на 20 лет отправили в психиатрическую лечебницу.
Но зачем советскому гражданину понадобилось убивать главу государства? По одной из версий, Ильин действовал не один и был марионеткой в руках тех, кому была выгодна попытка покушения. По другому предположению, причина кроется в детстве нападавшего: он мало общался с людьми и испытывал дефицит внимания. Кроме того, в своих показаниях Виктор Ильин говорил, что решил убить Леонида Брежнева, потому что тот "неправильно руководит страной".
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