Бритни Спирс отреагировала на неприязнь публики к ее откровенным фото

Певица уверена, что люди просто ее не понимают и ничего плохого в таких фото нет

Американская поп-звезда Бритни Спирс давно уже прославилась своими обнаженными и полуобнаженными фотографиями, порой на грани фола. Она искренне недоумевает, почему люди неприязненно относятся к ее привычке снимать себя в обнаженном виде.

Но при этом певица уверена, что если бы эти не понимающие побывали на ее месте, когда миллионы раз их снимают, порой без спроса, и заставляют позировать по запросам других людей, то вопрос был бы исчерпан. Недавно Бритни выпустила очередную книгу мемуаров "Женщина во мне", в которой откровенно и без купюр поведала, по какой причине злоупотребляет публикацией откровенных снимков.



"Я получаю удовольствие от того, что позирую в том виде, в котором сама себя чувствую сексуально", – призналась певица.

Однако не все так радужно, как декларирует сама Бритни Спирс. Известно, что именно эротические съемки отвернули от матери двоих ее сыновей, рожденных от Кевина Федерлайна. Отец детей уверял, что мальчики стыдятся поведения мамы в социальных сетях и поэтому не спешат с ней общаться.

Некоторые психиатры считают, что по тому, как Бритни Спирс ведет себя, можно приблизительно диагностировать биполярное расстройство, симптомами которого и могут стать такие кадры. Например, специалисты предположили: секрет вызывающего поведения певицы в том, что она уверена в собственной неотразимости и привлекательности для мужчин.

