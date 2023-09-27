Почему Бритни Спирс ополоумела: "Человек в мании помешан на сексе"

Эксперт прокомментировал поведение звезды

Всемирно известная певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс является одним из самых успешных американских музыкальных проектов. За жизнью и творчеством 41-летней звезды внимательно следят миллионы поклонников по всему миру. А она периодически эпатирует публику и попадает в скандалы.

Так, недавно в социальных сетях всплыл ролик с участием поп-звезды. Одной прогулки в нижнем белье ей оказалось недостаточно, поэтому Бритни Спирс устроила горячий танец с острыми ножами. Используя холодной оружие, знаменитая блондинка подвергла свою жизнь опасности.

Неадекватное поведение певицы, действительно, шокировало ее фанатов. А психиатр Василий Шуров попытался объяснить странный поступок исполнительницы. Эксперт заявил в интервью "Пятому каналу", что состояние артистки ухудшается день ото дня.

По его словам, медики диагностировали у Бритни Спирс биполярное расстройство. Суд направил актрису под опеку отца, который окружил наследницу врачами.

Однако, как полагает эксперт, большие количество незнакомых людей вокруг могло лишний раз травмировать звезду. Она также не исключил, что певица на данный момент не получает лечения.

"Человек в мании помешен на сексе, – подчеркнул психиатр.

Василий Шуров уверен, что Бритни Спирс страдает от гиперсексуальности. По его словам, певица ведет себя вызывающе, потому что думает, что все ее вожделеют.

Ранее Бритни Спирс раскрыла жуткие последствия использования ботокса.