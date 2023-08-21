"Я плакала": Бритни Спирс раскрыла жуткие последствия ботокса

Певица пряталась от людей

Многие звезды рано или поздно прибегают к "уколам красоты". Кто-то этого не стесняется, а кто-то до последнего утверждает, что их идеальная внешность – это не последствия инъекций. Как оказалось, Бритни Спирс тоже имела дело с ботоксом, но опыт для нее оказался горьким.

Певица пробовала на себе эту популярную процедуру, однако после нее ни разу не чувствовала себя красивой. Были моменты, когда ей приходилось прятаться от публики, чтобы люди не увидели ее брови, расположенные по-разному – одна поднятая, а другая опущенная. Даже подруги смеялись над неудачным эффектом.

Еще одно последствие – синяки. Бритни Спирс призналась, что выглядела так, будто ее кто-то поколотил.

"Я плакала и думала: когда же это пройдет?" – откровенно рассказала подписчикам артистка.

В завершение своей пламенной речи голливудская звезда призналась, что навсегда завязала с ботоксом. Теперь она выбирает для себя уходовые средства, которые работают не хуже "уколов красоты". И, по словам певицы, ей такие удалось найти. Названием одной из масок она даже поделилась с поклонниками на своей странице в соцсетях.

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