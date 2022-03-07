Кто отчаянно борется с морщинами, а кто предпочитает стареть естественно – в нашей подборке

Публичные люди, как правило, тщательно следят за своей внешностью – вряд ли у кого-то будет пользоваться успехом неухоженная звезда. "Утро" собрало фото "до и после" походов известных российских телеведущих к косметологам и пластическим хирургам.

Лера Кудрявцева

50-летняя ведущая шоу "Секрет на миллион" уверяет, что не делала пластических операций на лице. Раньше Лера прибегала к уколам красоты, однако со временем ее организм стал плохо реагировать – звезде пришлось от них отказаться. Удалить пришлось и грудные импланты. Напомним, у Кудрявцевой несколько лет назад лопнул один из них. В результате гель вытек и начал проникать в ткани. Звезда угодила в больницу – медики несколько часов устраняли последствия катастрофы. После этого Лера отказалась обзаводиться новой грудью и предпочла остаться с тем, что дала ей природа. Несмотря на все эти неприятности, ведущая по-прежнему шикарно выглядит и неизменно получает комплименты от публики.

Роза Сябитова

Знаменитая телесваха не стесняется признаваться, что прибегала к услугам пластических хирургов. 60-летняя звезда делала липосакцию, подтяжку лица, обзавелась новой грудью.

Правда, позже Сябитова пожалела о том, что поставила грудные импланты. Об этом она как-то рассказала журналистам. Как выяснилось, большая грудь доставляет множество неудобств. Роза призналась, что не прочь избавиться от нее. Она отметила, что "стоячая" грудь выглядит смешно на фоне стареющего тела.

Елена Малышева

Теледоктор готова "не есть и не пить", лишь бы не ходить "морщинистой бабкой". Елена – в лагере тех, кто активно пользуется услугами косметологов. Ведущая признавалась, что делает уколы ботокса уже два десятка лет. Главное в этом деле – найти грамотного специалиста. Стареть естественно Малышева категорически отказывается.

Лариса Гузеева

Ведущая программы "Давай поженимся" упорно борется с лишним весом. Гузеева часто ездит в клиники для детокс-процедур, сидит на специальных диетах под присмотром медиков.

При этом обращаться к пластическим хирургам звезда не торопится. Она ходит к косметологу, но под нож ложиться не решается.

О своих недостатках Гузеева говорить не стесняется.

"Если пить, значит, до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего", – откровенничала она в эфире "Давай поженимся".

Екатерина Стриженова

Телеведущая и актриса тщательно следит за весом, помня о том, что экран "прибавляет" килограммы. К услугам пластического хирурга Стриженова, по ее словам, не прибегала. А вот уколы красоты делает регулярно, чтобы лицо выглядело свежим.