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Лера Кудрявцева понемногу приходит в себя после операции.
Звезда откровенно рассказала встревоженным поклонникам о подробностях случившегося и приложила жуткое фото. В своем Инстаграм Лера продемонстрировала лопнувший грудной имплант, из которого вытекает "каша" из геля. Из-за него телеведущая угодила в больницу.
"вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала " синдром хронической усталости ", – поделилась Кудрявцева.
Она призвала пластических хирургов не "нести пургу" и не пытаться убеждать клиентов в стопроцентной безопасности подобных операций.
"...понимаю , что это бизнес , но многие молчат и у нас не принято говорить об этом", – написала Лера.
Пользователи ужаснулись случившемуся с телезвездой и поддержали ее, назвав ее заявление смелым. Другие поинтересовались, будет ли она ставить новые импланты.
"А новые будете ставить ? Или без имплантов теперь жить ?" – в ответ на это ведущая отрезала, что не намерена обзаводиться новой грудью.
Ранее Кудрявцева рассказывала о пожизненной гарантии, которую дали ей врачи после увеличения бюста.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем