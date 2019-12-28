Телеведущая шокировала жутким зрелищем из больницы

Лера Кудрявцева понемногу приходит в себя после операции.

Звезда откровенно рассказала встревоженным поклонникам о подробностях случившегося и приложила жуткое фото. В своем Инстаграм Лера продемонстрировала лопнувший грудной имплант, из которого вытекает "каша" из геля. Из-за него телеведущая угодила в больницу.

"вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала " синдром хронической усталости ", – поделилась Кудрявцева.

Она призвала пластических хирургов не "нести пургу" и не пытаться убеждать клиентов в стопроцентной безопасности подобных операций.

"...понимаю , что это бизнес , но многие молчат и у нас не принято говорить об этом", – написала Лера.

Пользователи ужаснулись случившемуся с телезвездой и поддержали ее, назвав ее заявление смелым. Другие поинтересовались, будет ли она ставить новые импланты.

"А новые будете ставить ? Или без имплантов теперь жить ?" – в ответ на это ведущая отрезала, что не намерена обзаводиться новой грудью.

Ранее Кудрявцева рассказывала о пожизненной гарантии, которую дали ей врачи после увеличения бюста.