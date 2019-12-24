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Кудрявцевой удалили грудь

Кудрявцевой удалили грудь
Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая перенесла тяжелую операцию

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди. Ее прооперировали и удалили силикон. Об этом рассказала сама звезда экрана в Инстаграм.

По словам врачей, имплант в левой груди Кудрявцевой порвался около пяти – шести лет назад, и за это время силикон распространился во всему телу. "Очень агрессивная операция", – поделилась телеведущая пережитым. Также она рассказала, что увеличила грудь 15 лет назад, врачи давали пожизненную гарантию – "можно хоть танком давить", однако никакой достоверной информации о процедуре тогда еще не было.

Кудрявцева сравнила себя и установивших тогда импланты женщин с подопытными кроликами. Этот пост, по словам артистки, они написала, чтобы предостеречь других женщин от подобной операции и предупредить о последствиях. "Ну а меня, я очень надеюсь, вы примите и такую", – заключила Курдявцева.

В комментариях подписчики поддержали Леру, пожелав ей скорейшего выздоровления:

"Вы смелая, здоровья Вам", "Лера, Вы красавица, без имплантатов, думаю, еще краше", "Спасибо большое за этот пост. Думала о том, чтобы установить, но теперь точно не буду", "Я думаю, вы многих уберегли от этой ошибки",

– написали они под снимком.

Ранее Кудрявцева показала лицо в пигментных пятнах и пожаловалась, что страдает из-за частых поездок.

Карина СИРАЗОВА

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