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"Конфеточка": Кудрявцева снялась в облегающем супермини

"Конфеточка": Кудрявцева снялась в облегающем супермини
Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Секрета на миллион" показала стройное тело

Лера Кудрявцева порадовала фанатов – опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором позирует за столом в студии своей программы, о чем можно догадаться по словам, оставленным под фото. На звезде экрана розовое мини-платье с короткими рукавами, из-под которого видны ноги и бедра.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Кадр никого не оставил равнодушным. Одни гадали, для кого так эффектно выглядит телеведущая. "Если Лера - красотка, значит мужчина будет гостем, если скромна и сдержанна, значит, женщина в гостях", "К кому такая барбичка нарядилась?", – предполагали и спрашивали они. И Лера ответила, что "к очень хорошей девочке".

Другие по достоинству оценили внешность звезды экрана: "Идеальная", "Красотка, как всегда", "Сама нежность!", "Всегда стильная, порядочная, с золотой серединой", "Хороша", "Лучик солнца!!!", "Шикарная", "Лапочка", "Секрет – ладно, а вот Вы – точно на миллион!!!".

Некая дама заинтересовалась пикантными деталями."Я одна посмотрела, не видны ли трусы?!", – поинтересовалась она и добавила, что "платье супер" и телеведущей "очень идет".

Ранее "Утро писало, как Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым, оставив работу и дочь, умчалась с любимым из страны, призналась в давней страсти, а бывший выдал ее интимные секреты.

Полина ДОРОЖКИНА

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