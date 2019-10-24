Звезда пожаловалась, что сейчас+ не может найти время на любимое занятие

Лера Кудрявцева разоткровенничалась перед подписчиками: в своем Инстаграм она рассказала о своей давней страсти. Оказывается, знаменитость с детства много читала, делала это иногда даже тайком под одеялом.

Теперь же, как признается телеведущая, Интернет заменил литературу, а к книгам она давно не прикасалась. Кудрявцева хочет, чтобы Сеть отключили, а все люди "вновь перешли на живое общение и бумажные книги".

"Я всю жизнь читала много книг, в детстве под одеялом, когда нужно было спать, но я тырила в родительской библиотеке Джека Лондона или Мопассана и в темноте упивалась чтением, в ГИТИСе, когда не читать было просто невозможно, в самолетах, по ночам, в перерывах на работе и т.д.", – откровенно рассказала телезвезда.

Некоторые комментаторы над признанием Кудрявцевой поиронизировали, другие оценили прекрасный внешний вид знаменитости.

"Что-то не похоже, что читала много, двух слов не можешь связать, и речь некрасивая", "Не похоже, что вы начитанный человек, если честно", "Не пишите посты, а просчитайте несколько страниц. Вот и все", – написали под фото с Лерой Кудрявцевой.

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