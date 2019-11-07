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"Я умираю": Кудрявцеву отпаивали лекарствами на отдыхе

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущую программы "Секрет на миллион" спас муж

Лера Кудрявцева вместе с супругом отправилась на отдых в Италию. Отпуск влюбленных омрачило отравление знаменитости. Кудрявцева до сих пор не понимает, из-за какого блюда ей стало настолько плохо. По словам девушки, в один момент она даже подумала, что умирает.

Спасти Леру Кудрявцеву смог Игорь Макаров. Супруг телеведущей ночью нашел необходимые лекарства.

"Вчера траванулась непонятно чем. Гадаем до сих пор, что-то это могло быть. Пицца, паста, шоколад, печенье и виноград. Полоскало весь вечер, в жизни такого не было. Я думала, я умираю. Даже описать не могу, что это было",

– пожаловалась телезвезда, назвав список съеденного. 

В отпуск Кудрявцева и Макаров отправились вдвоем, оставив маленькую дочь дома с няней. 

Дарья ПЕТРОВА

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