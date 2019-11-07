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Лера Кудрявцева вместе с супругом отправилась на отдых в Италию. Отпуск влюбленных омрачило отравление знаменитости. Кудрявцева до сих пор не понимает, из-за какого блюда ей стало настолько плохо. По словам девушки, в один момент она даже подумала, что умирает.
Спасти Леру Кудрявцеву смог Игорь Макаров. Супруг телеведущей ночью нашел необходимые лекарства.
"Вчера траванулась непонятно чем. Гадаем до сих пор, что-то это могло быть. Пицца, паста, шоколад, печенье и виноград. Полоскало весь вечер, в жизни такого не было. Я думала, я умираю. Даже описать не могу, что это было",
– пожаловалась телезвезда, назвав список съеденного.
В отпуск Кудрявцева и Макаров отправились вдвоем, оставив маленькую дочь дома с няней.
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