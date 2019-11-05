Ведущая программы "Секрет на миллион" укатила из России с молодым

Лера Кудрявцева оставила телевидение, дочь и отправилась за границу, о чем стало известно из соцсети, куда блондинка выложила целую фотосессию. Однако поклонникам беспокоиться не о чем: разлука ведущей программы "Секрет на миллион" с коллегами, зрителями и наследницей временна, ведь это всего лишь ее короткий отдых с любимым мужем – хоккеистом Игорем Макаровым, ради которого она нашла пробел в очень плотном рабочем графике.

Отпуск звезда проводит в экскурсиях по столице Италии. "Город, куда хочется приезжать постоянно и любоваться архитектурой, искусством, красотой", – описала звезда место, где находится. И уточнила, что это Рим.

Подписчики бурно отреагировали на публикацию. Многие желали "очень красивой паре" хорошего отдыха, порадовавшись за телеведущую и хоккеиста, восхищались и шутили: "Какие крутые!", "Фотографии такие домашние, уютные! Так и веет от вашей пары теплом и любовью", "Красота", "Умнички!", "Необыкновенные!", "Вы классные", "Лера, железный конь надоел, к живому коню притянуло", "Вы такая красивая девушка! Всегда выглядите отлично!".

Дамы, заметили, что супруги не взяли маленькую дочку в это путешествие, и спросили: "Лера, а Машуня с кем?", "А где ваша маленькая принцесса", на что последовал отчет, что девочка осталась "с няней".

Некоторое время назад Лера Кудрявцева призналась, что давно испытывает некую страсть. Ранее дала понять, какие отношения ее связывают с певцом Сергеем Лазаревым, а тот раскрыл ей пикантные тайны. До этого звезду экрана подвел наряд – поклонники назвали его траурным и отыскали недостатки в фигуре блондинки.