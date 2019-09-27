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Телеведущая Лера Кудрявцева, как выяснилось, питается не в супермаркетах – свежие овощи и фрукты ей к столу поставляет давний друг Сергей Лазарев
"Все с собственного огорода @lazarevsergey мамочке спасибо", -
написала Лера в сторис на своей страничке в Instagramи разместила фотографию морковок, яблок и зелени.
Сергея Лазарева и Леру Кудрявцеву когда-то связывали не только дружеские чувства – их роман длился 5 лет, однако потом звезды расстались. В воскресенье Лазарев станет гостем программы Кудрявцевой "Секрет на миллион" – поклонники с нетерпением ждут, какие же тайны раскроет певец.
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