Бывшие возлюбленные сумели сохранить нежную дружбу

Телеведущая Лера Кудрявцева, как выяснилось, питается не в супермаркетах – свежие овощи и фрукты ей к столу поставляет давний друг Сергей Лазарев

"Все с собственного огорода @lazarevsergey мамочке спасибо", -

написала Лера в сторис на своей страничке в Instagramи разместила фотографию морковок, яблок и зелени.

Сергея Лазарева и Леру Кудрявцеву когда-то связывали не только дружеские чувства – их роман длился 5 лет, однако потом звезды расстались. В воскресенье Лазарев станет гостем программы Кудрявцевой "Секрет на миллион" – поклонники с нетерпением ждут, какие же тайны раскроет певец.



