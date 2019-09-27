Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Кудрявцева показала морковку Лазарева

Кудрявцева показала морковку Лазарева
Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Бывшие возлюбленные сумели сохранить нежную дружбу

Телеведущая Лера Кудрявцева, как выяснилось, питается не в супермаркетах – свежие овощи и фрукты ей к столу поставляет давний друг Сергей Лазарев

"Все с собственного огорода @lazarevsergey мамочке спасибо", - 

написала Лера в сторис на своей страничке в Instagramи разместила фотографию морковок, яблок и зелени.

Фото: instagram.com

Сергея Лазарева и Леру Кудрявцеву когда-то связывали не только дружеские чувства – их роман длился 5 лет, однако потом звезды расстались. В воскресенье Лазарев станет гостем программы Кудрявцевой "Секрет на миллион" – поклонники с нетерпением ждут, какие же тайны раскроет певец.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Печально, но факт": Заворотнюк лишили шанса на выздоровление

Врачи могут только облегчить жизнь артистке

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей