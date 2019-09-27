Певец откровенно рассказал бывшей возлюбленной о своей жизни

Сергей Лазарев стал новым гостей шоу Леры Кудрявцей "Секрет на миллион". Сама передача появится в эфире только в воскресенье, но даже небольшой отрывок из интервью сильно взволновал зрителей.

Как сообщили создатели передачи, Кудрявцевой удалось узнать "самые личные тайны певца". К эфиру Лазарев готовился и признался, что "всю ночь не спал".

"Будет жарко" – предупредила Кудрявцева зрителей в Инстаграм. Также ведущая рассказала, что впервые не знает, какой именно секрет лежит в конверте.

На видео, опубликованном в интернете, видно, что передача получилась очень эмоциональной. Сергей Лазарев едва сдерживает слезы, когда говорит, что не сможет скрывать правду всю жизнь и уже "не боится ничего". Узнать интимные тайны артиста зрители смогут в воскресенье днем в программе "Секрет на миллион".

Поклонники артистов не могут дождаться шоу. По их словам, они ждали этого несколько лет. Некоторые пользователи предположили, что Лера Кудрявцева до сих пор неравнодушна к певцу, и это видно по ее глазам.

"Любишь его...", "Самого главного все равно не скажет", "Мы так этого ждали", "Наконец-то Лазарева позвали", "Лера ты до сих пор к нему что-то чувствуешь, глаза выдают", "Три года этого ждали", "Подготовлю валерьянку",

– написали под видео.

Ранее в Интернете появилось фото натуральной Леры Кудрявцевой, сделанное 15 лет назад.