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"Совсем другая стала": переделанную Кудрявцеву перестали узнавать

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Изменившая внешность звезды стала поводом для обсуждений

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками архивным снимком. На фотографии, сделанной в 2004 году, лицо знаменитости можно рассмотреть вблизи. Подписчики заметили, что 15 лет назад блондинка выглядела гораздо естественнее, а ее губы были значительно меньше. Комментаторы уверены, что Кудрявцева зря обратилась за помощью к хирургам – теперь она выглядит перекаченной.

Подписчики Леры Кудрявцевой считают, что в молодости она была похожа на Ольгу Бузову.

"Видно, что губы сейчас сделаны", "Это вы вообще?", "Абсолютное другое лицо", "Вас не узнать", "Индивидуальность потеряла", "Инопланетянка", "Совершенно другая и красивее без этих утиных губ", "Губы здесь еще такие естественные, аккуратные, приятно смотреть", "Губы-трубы, кач-перекач, сделала-переделала", "Так на Бузову похожа",

– прокомментировали в Интернете.

Сама Кудрявцева никогда не подтверждала, что обращалась за помощью к хирургам, но несколько операций девушка перенесла – считают специалисты сайта "300 экспертов". По их мнению, Лера Кудрявцева не раз прибегала к омолаживающим инъекциям, увеличила грудь и сделала татуаж бровей. 

Ранее в социальные сетях обсуждали фото похудевшей Насти Каменских в купальнике. 

Дарья ПЕТРОВА
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