Нибиру
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Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников, показав фотографии с празднования дня рождения юмориста Александра Реввы.
Звезда пришла на торжество в летящем белом платье, выгодно подчеркнувшем ее стройные ножки. Вот только не всем почитателям Кудрявцевой ее наряд понравился. А некоторые даже предположили, что звезда ждет ребенка, ну или делает вид, что находится в интересном положении.
"Может Лера беременна?", "Прикольно. Через полгода скажет родила", "Лера, вы наверное за 3– м малышом собираетесь", "Выглядите супер! Похожи на беременяшку)))", -
написали комментаторы на страничке Леры в Instagram.
Другие высказались резче:
"Платье неудачное,полнит", "вообще ужасное , не Лерино вообще , совершенно ей не подходит", "Лерочка,не надевайте больше это платье не Ваша модель", "Да, платье ужасное, бесформенное, подошло бы молодой девочке", "Как моль в этом платье!", "Фасон, баба на самоваре..".
Однако многие похвалили Кудрявцеву за хороший вкус:
"Какое загадочное платье", "Здесь просто неудачный ракурс... Лера– красотка!", "Лера у Вас хороший вкус", "Платье Вау", "Какая красивая, летящая, воздушная, нежная!!! Отлично выглядите, Лера!"
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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