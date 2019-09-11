Новый образ телеведущей расколол ее почитателей на два лагеря

Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников, показав фотографии с празднования дня рождения юмориста Александра Реввы.

Звезда пришла на торжество в летящем белом платье, выгодно подчеркнувшем ее стройные ножки. Вот только не всем почитателям Кудрявцевой ее наряд понравился. А некоторые даже предположили, что звезда ждет ребенка, ну или делает вид, что находится в интересном положении.

"Может Лера беременна?", "Прикольно. Через полгода скажет родила", "Лера, вы наверное за 3– м малышом собираетесь", "Выглядите супер! Похожи на беременяшку)))", -

написали комментаторы на страничке Леры в Instagram.

Другие высказались резче:

"Платье неудачное,полнит", "вообще ужасное , не Лерино вообще , совершенно ей не подходит", "Лерочка,не надевайте больше это платье не Ваша модель", "Да, платье ужасное, бесформенное, подошло бы молодой девочке", "Как моль в этом платье!", "Фасон, баба на самоваре..".

Однако многие похвалили Кудрявцеву за хороший вкус:

"Какое загадочное платье", "Здесь просто неудачный ракурс... Лера– красотка!", "Лера у Вас хороший вкус", "Платье Вау", "Какая красивая, летящая, воздушная, нежная!!! Отлично выглядите, Лера!"

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.





