Между двумя звездами вспыхнул нешуточный скандал

Дмитрий Шепелев пошутил про Леру Кудрявцеву, которая не стала молчать и жестко осадила коллегу. После этого телеведущий вновь язвительно высказался про молодую маму.

Сначала Шепелев наконец-то рассекретил имя таинственной блондинки, с которой его якобы несколько раз заставали папарацци. На своей страничке в Instagram Дмитрий опубликовал черно-белое фото с Екатериной Тулуповой: ведущий целует свою избранницу в щечку, а она широко улыбается.

В комментариях Шепелеву немедленно написали:

"Я думала, ты гей".

На что Шепелев туманно ответил:



"Не, ну понятно, что это прикрытие. Я Лере предлагал, но она не смогла".

Подписчики телеведущего решили, что он намекает на Леру Кудрявцеву, и их это очень возмутило:

"Невоспитанный. Никогда не была фанатом Кудрявцевой, но тут я просто в шоке, можно было ответить не приплетая человека ..", "фу ,скользкая мерзость", "низковато для мужчины женщину за ее спиной обсуждать", "Комментарий ,от большого ума видимо".

Кудрявцева немедленно отреагировала на выпад Шепелева.

"Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим то из-за Платона", -

приводит возмущенную реплику Леры телеграм-канал "НеМалахов".

Однако Шепелева это совершенно не смутило, да и многие комментаторы его поддержали. Сегодня в соцсети появился новый пост Дмитрия:

"Спасибо за доброту и здравый смысл! Остальным – срочно воды".

В комментариях Дмитрий в ответ на вопрос, почему он лично не обратился к Лере, спросил: "а какой именно"? По-видимому, телеведущему расхотелось вступать в схватку с разгневанной Кудрявцевой.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

