Звезды повеселились на зажигательной вечеринке

Телеведущая Лера Кудрявцева поздравила продюсера Николая Попова с праздником и поделилась фотографиями с феерической вечеринки.

"Коля , это был чудесный вечер! С днем рождения тебя еще раз", -

написала Лера на своей страничке в Instagram.

На снимке Лера окружена звездной компанией – рядом с дивой сфотографировались Николай Баков, Лолита и Анна Семенович.

"Лола,Аня и Коля похудели!", "Лера, вы все молодеете :)))", "Лера, Вы ведьма! Невозможно быть такой красивой..." "Вы что, все в криокамере спите?", -

написали комментаторы под постом (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).



