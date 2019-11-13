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Телеведущая Лера Кудрявцева поздравила продюсера Николая Попова с праздником и поделилась фотографиями с феерической вечеринки.
"Коля , это был чудесный вечер! С днем рождения тебя еще раз", -
написала Лера на своей страничке в Instagram.
На снимке Лера окружена звездной компанией – рядом с дивой сфотографировались Николай Баков, Лолита и Анна Семенович.
"Лола,Аня и Коля похудели!", "Лера, вы все молодеете :)))", "Лера, Вы ведьма! Невозможно быть такой красивой..." "Вы что, все в криокамере спите?", -
написали комментаторы под постом (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем