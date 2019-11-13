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Кудрявцева предалась ночным развлечениям с Басковым

"Ведьма": Кудрявцева предалась ночным развлечениям с Басковым
Лера Кудрявцева и Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Звезды повеселились на зажигательной вечеринке

Телеведущая Лера Кудрявцева поздравила продюсера Николая Попова с праздником и поделилась фотографиями с феерической вечеринки.

 "Коля , это был чудесный вечер! С днем рождения тебя еще раз", - 

написала Лера на своей страничке в Instagram.

На снимке Лера окружена звездной компанией – рядом с дивой сфотографировались Николай Баков, Лолита и Анна Семенович.

"Лола,Аня и Коля похудели!", "Лера, вы все молодеете :)))", "Лера, Вы ведьма! Невозможно быть такой красивой..." "Вы что, все в криокамере спите?", -

написали комментаторы под постом (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

 

Валентина МАЙОРОВА

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