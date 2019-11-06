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Восемь часов подряд: ненасытная Кудрявцева загнала мужа на отдыхе

Восемь часов подряд: ненасытная Кудрявцева загнала мужа на отдыхе
Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая программы "Секрет на миллион" никак не может остановиться во время итальянских каникул

Супруг Леры Кудрявцевой пожаловался, что у него больше нет сил.

Телезвезда на время забыла о работе и отправилась в итальянскую столицу вместе с любимым. Видимо, пара решила насладиться друг другом, поэтому ребенка оставили дома. Судя по всему, Кудрявцева никак не может насытиться впечатлениями от прогулок по романтичному Риму. А ее муж, хоккеист Игорь Макаров, уже явно устал.

В сторис Instagram Лера выложила видео из вечного города. Очевидно, ведущая предпочитает длительные пешие экскурсии. На кадрах довольная Кудрявцева улыбается и рассказывает подписчикам, как чудесно вокруг. Супруг же выглядит не очень довольным – он пожаловался, что они исследуют римские улицы вот уже восемь часов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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